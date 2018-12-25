شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا

عرضت فضائية "فرانس 24" اللحظات الأولى لانفجار بركان "كراكاتوا" الذي تسبب في تسونامي إندونيسيا.



يذكر أن ثوران البركان بمضيق تسوندا تسبب في انهيار جزء من الجبل البركاني تحت الماء وازاح كتلة كبيرة من المياه، ما احدث نتيجة كارثية.



ودمر تسونامي آلاف المباني على شواطئ جزيرتي "جاوه، وسومطرة" وتسبب في مقتل أكثر من 400 شخص، ودمرت قوة الأمواج الكثير من الفنادق والمنازل القريبة من الشاطئ.

