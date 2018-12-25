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رياضة

#صفقات_ياعثمان يتصدر تويتر.. ومغردون: الإسماعيلى بينهار حرام كده

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
منار نور
طالبت مجموعات من جماهير الإسماعيلى، إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بعقد صفقات لدعم الفريق الأول وإنقاذه من وضعه الحالي ، بعد أن قدم الدراويش مستوى سيئا هذا الموسم وخسر في 6 مباريات ولم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج #صفقات_ياعثمان.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على الموقع وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، مطالبين إدارة نادى الإسماعيلى بعقد صفقات لدعم الفريق : " #الصفقات_يا_عثمان مطالبات جماهير الإسماعيلي بدعم الفريق استعدادا لاستكمال مشوار الدوري ومجموعات دوري أبطال افريقيا".

وغرد آخرون "الإسماعيلي بينهار والله كدا حرام #الصفقات_يا_عثمان".

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