صفقات_ياعثمان يتصدر تويتر.. ومغردون: الإسماعيلى بينهار حرام كده

طالبت مجموعات من جماهير الإسماعيلى، إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بعقد صفقات لدعم الفريق الأول وإنقاذه من وضعه الحالي ، بعد أن قدم الدراويش مستوى سيئا هذا الموسم وخسر في 6 مباريات ولم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج #صفقات_ياعثمان.



تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على الموقع وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، مطالبين إدارة نادى الإسماعيلى بعقد صفقات لدعم الفريق : " #الصفقات_يا_عثمان مطالبات جماهير الإسماعيلي بدعم الفريق استعدادا لاستكمال مشوار الدوري ومجموعات دوري أبطال افريقيا".



وغرد آخرون "الإسماعيلي بينهار والله كدا حرام #الصفقات_يا_عثمان".



