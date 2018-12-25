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أخبار البلد

الري: إزالة 34 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات اليوم

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:14 م
تعديات على نهر النيل
تعديات على نهر النيل - صورة أرشيفية
أ ش أ
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم /الثلاثاء/ أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد على مجرى نهر النيل بمحافظات المنوفية والمنيا وأسيوط وقنا.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن عدد الإزالات التي تم تنفيذها على نهر النيل منذ بدء الحملة يبلغ 42 ألفا و877 حالة، وأكدت أنها تواصل العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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