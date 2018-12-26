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فن

كليب عيش بشوقك الأعلى مشاهدة في ألبوم تامر حسني

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تصدر كليب "عيش بشوقك" ترتيب ألبوم النجم تامر حسني الذي يحمل نفس الاسم وتم طرحه في الصيف الماضي، إذ بلغت مشاهدات الكليب على موقع الفيديوهات يوتيوب 57 مليوناً و565 ألفًا على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية "عيش بشوقك" تعاون فيها تامر حسني مع مصطفى حسن فى الكلمات، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى محروس وبلال سرور، وإخراج المخرج الكبير هادى الباجورى، وفكرة الكليب تدور حول شخص واحد وهو تامر حسنى يسير وسط الناس ويقابلهم، وكل شخص لديه مشاكل مختلفة فى حياته ورغم ذلك تامر يحاول أن يخرج منه الابتسامة، وهذه الفكرة قريبة من الناس فى الحياة الطبيعية. 

كان تامر حسني قد طرح ألبومه "عيش بشوقك" في أول أغسطس 2018، ونافس به في الموسم الصيفي، ويعد أول إنتاج فني لشركته، وتضمن الألبوم 12 أغنية تم تصوير معظمها على طريق الفيديو كليب. 

وتعاون تامر حسني في ألبومه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، وبلال سرور، وهانى محروس، وتامر حسين، وتامر علي، وهيثم راضي، وجلال الحمداوي، وصابر كمال، وشريف بدر، وشريف مكاوي، وعبد الرحمن شوقي، ووسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.

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