كرهني تتصدر أغنيات ألبوم إليسا الأخير

تصدرت أغنية: (كرهني) للفنانة اللبنانية إليسا ترتيب أغاني ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما حصدت 40 مليونا و371 ألف مشاهدة، لتكون الأغنية الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم.





وكانت إليسا، قد طرحت ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني" في شهر يوليو الماضي، تنافس به في الموسم الصيفي الماضي، وتضمن الألبوم 16 أغنية، وأنتجته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



