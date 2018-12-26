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فن

كرهني تتصدر أغنيات ألبوم إليسا الأخير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تصدرت أغنية: (كرهني) للفنانة اللبنانية إليسا ترتيب أغاني ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما حصدت 40 مليونا و371 ألف مشاهدة، لتكون الأغنية الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم. 

وكانت إليسا، قد طرحت ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني" في شهر يوليو الماضي، تنافس به في الموسم الصيفي الماضي، وتضمن الألبوم 16 أغنية، وأنتجته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: "رامي جمال، ومحمد يحيى، وأسامة مصطفى، ومدين، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وسليم عساف".

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