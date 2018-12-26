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فن

كليب بدنا نولعها الأعلى مشاهدة في ألبوم فارس كرم الأخير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
انتزع كليب - بدنا نولعها، للمطرب اللبناني فارس كرم صدارة أغنيات ألبومه الأخير "44:36" الذي تم طرحه في مارس الماضي، إذ حقق الكليب 76 مليونًا و98 ألف مشاهدة على يوتيوب، ليتصدر ترتيب أغاني الألبوم. 

لبوم فارس كرم "44:36" قد تم طرحه في شهر مارس من عام 2018، جاءت فكرة تسميته بهذا الاسم ليعبر عن إجمالي مدة أغاني الألبوم الذي جاء في المركز الرابع بعد تامر حسني المتصدر بـ 212 مليونًا، وإليسا صاحبة المركز الثاني بـ 202 مليون، وعمرو دياب صاحب المركز الثالث بـ 162 مليوناً.

ويضم ألبوم فارس كرم 12 أغنية، من بينهم: "صدقني صعبة"، "قربك"، "بدنا نولعها"، "كل الناس حواليكي"، "سمع"، "طلعت بالأبيض"، "رمشت"، "الشارع كلو"، "نسيت اللي راحوا"، "بلاد الله"، "الله عليك"، و"حبك برم".

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