كليب بدنا نولعها الأعلى مشاهدة في ألبوم فارس كرم الأخير

انتزع كليب - بدنا نولعها، للمطرب اللبناني فارس كرم صدارة أغنيات ألبومه الأخير "44:36" الذي تم طرحه في مارس الماضي، إذ حقق الكليب 76 مليونًا و98 ألف مشاهدة على يوتيوب، ليتصدر ترتيب أغاني الألبوم.





لبوم فارس كرم "44:36" قد تم طرحه في شهر مارس من عام 2018، جاءت فكرة تسميته بهذا الاسم ليعبر عن إجمالي مدة أغاني الألبوم الذي جاء في المركز الرابع بعد تامر حسني المتصدر بـ 212 مليونًا، وإليسا صاحبة المركز الثاني بـ 202 مليون، وعمرو دياب صاحب المركز الثالث بـ 162 مليوناً.



