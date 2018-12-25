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رياضة

وائل جمعة يساند المنتخب الفلسطيني في معسكره قبل كأس آسيا 2019

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
أحمد هاني
زار وائل جمعة وعدد من اللاعبين العرب السابقين، معسكر منتخب فلسطين خلال استعدادهم لـ كأس آسيا 2019 بالدوحة.

وساند كل من وائل جمعة، وحاتم الطرابلسي نجم منتخب تونس السابق، والحكم الدولي السابق جمال الشريف، لاعبي منتخب فلسطين، قبل بدء كأس الأمم الآسيوية.

وأكد جمعة، والطرابلسي، في عدد من التصريحات عن دعمهم الكامل لمنتخب "الفدائي"، مشيرين إلى أن هذا المنتخب لا يمثل فلسطين، وإنما يمثل كل العرب.


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