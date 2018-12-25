خالد الجندي: مفسرو الأحلام يعتمدون على الفهلوة وليس العلم .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تفسير الأحلام يُعد هبةً من الله تعالى للأنبياء فقط، وذلك لسببين.



وأضاف «الجندي» في فيديو له، أن السبب الأول أن الأحلام تتحدث عن أمور غيبية مُستقبلية، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ثانيًا: أن فك رموز قصة الحلم يحتاج إلى نبي عنده وحي من الله لكي يفسره.



ووجه رسالة لمن يفسرون الأحلام على الفضائيات قائلًا: إن كل من يمتهن مهنة تفسير الأحلام يعتمد على الفهلوة، مؤكدًا أنه لا يوجد علم في الشرع يسمى بتفسير الأحلام، مشيرًا إلى أنه مادة للتسلية ولم تُدرس في الأزهر الشريف أو أي جامعة إسلامية.



