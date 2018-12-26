أوف تتصدر أغاني ألبوم ماجد المهندس الدنيا دوارة

تصدرت أغنية (أوف) للفنان العراقي ماجد المهندس ترتيب أغاني ألبومه الأخير "الدنيا دوارة"، إذ حققت الأغنية 21 مليونًا و189 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتصبح الأغنية الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم.





كان ماجد المهندس، قد طرح ألبومه "الدنيا دوارة" في شهر يناير من العام الجاري 2018، بعد غياب 4 سنوات، وتضمن الألبوم 24 أغنية، وهو الأكبر من حيث العدد حتى الآن.



