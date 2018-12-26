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فن

أوف تتصدر أغاني ألبوم ماجد المهندس الدنيا دوارة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تصدرت أغنية (أوف) للفنان العراقي ماجد المهندس ترتيب أغاني ألبومه الأخير "الدنيا دوارة"، إذ حققت الأغنية 21 مليونًا و189 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتصبح الأغنية الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم. 

كان ماجد المهندس، قد طرح ألبومه "الدنيا دوارة" في شهر يناير من العام الجاري 2018، بعد غياب 4 سنوات، وتضمن الألبوم 24 أغنية، وهو الأكبر من حيث العدد حتى الآن. 

ومن الشعراء المشاركين في الألبوم: الشاعر تركي آل الشيخ، وسعود بن محمد العبد الله الفيصل، وسعود البابطين، وقوس وتركي، وفائق حسن، وفيصل السديري، وشافي السبيعي، والعالية، ومن الملحنين: سهم، وياسر بوعلي، ونواف عبد الله، والفنان وليد الشامي، ورزام، ومحمود خيامي.

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