ممتاز حجاب قائمًا بأعمال عميد معهد النبات الطبية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بقيام الدكتور ممتاز محمد يحيى حجاب الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم – بأعمال عميد معهد النبات الطبية والعطرية اعتبارا من 25/12/2018م وحتى 31/7/2019م.



يذكر أن الدكتور ممتاز حجاب عمل فى عدد من المناصب الإدارية، ومنها مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، ومسئول الاتصال ببرنامج البحوث والتنمية مع الاتحاد الأوروبي، وخبير فى إدارة المشاريع والموارد البشرية بدولة ألمانيا، ومستشار العلاقات الدولية بالجامعة، ومستشار تطوير بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالسعودية، ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومنسقًا عاما للشعب والبرامج الجديدة بالجامعة.

