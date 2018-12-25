ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ممتاز حجاب قائمًا بأعمال عميد معهد النبات الطبية بجامعة بني سويف

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بقيام الدكتور ممتاز محمد يحيى حجاب الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم – بأعمال عميد معهد النبات الطبية والعطرية اعتبارا من 25/12/2018م وحتى 31/7/2019م.

يذكر أن الدكتور ممتاز حجاب عمل فى عدد من المناصب الإدارية، ومنها مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، ومسئول الاتصال ببرنامج البحوث والتنمية مع الاتحاد الأوروبي، وخبير فى إدارة المشاريع والموارد البشرية بدولة ألمانيا، ومستشار العلاقات الدولية بالجامعة، ومستشار تطوير بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالسعودية، ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومنسقًا عاما للشعب والبرامج الجديدة بالجامعة.

ترشيحاتنا

خيانة العيش والملح.. قتلوا أصدقاءهم بتسميم العصير لخلافات السكن في البحيرة

شباب الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

صحيفة زمان: أردوغان يأمر باستخدام العنف للفوز فى الانتخابات

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

تفتيش الكاف يحضر لقاء الزمالك والإسماعيلي فى يناير

الكاف يدرس استحداث بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا ومخالف للقانون .. فيديو

الولايات المتحدة تختبر قنبلة جديدة فائقة القوة.. فيديو

مقتل وإصابة 24 شخصا في تفجير استهدف وزارة الخارجية الليبية

إثيوبيا تكشف عن أزمة جديدة تواجه استكمال بناء سد النهضة

رؤوف عبد القادر: ماركوفيتش مديرًا فنيًا لـ رجال يد الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟