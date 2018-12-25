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فن

أحمد عبد الله: ليل خارجى عمل جماهيرى ومحظوظ بأبطاله

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد أحمد عبد الله مخرج فيلم ليل خارجى والذى تم طرحه منذ عدة أيام فى دور العرض السينمائية ، أن أغلب الفنانين الذين شاركوا فى العمل تم اختيارهم منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو.

وأضاف عبد الله فى تصريحات خاصة لـصدى البلد أنه يعتبر نفسه محظوظا باختياره للفنانين وأبطال الفيلم الذين قاموا بتجسيد أدوارهم ببراعة شديدة.

واستكمل أن فيلم ليل خارجى لا يعتبر  فيلم مهرجانات فقط ، وإنما هو عمل جماهيرى بالأساس.

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