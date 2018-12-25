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تعليم

تكريم طلاب بني سويف الفائزين في معرض انتل ايسف للعلوم والهندسة 2018/2019

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أناب محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور فعاليات المعرض السنوي للمسابقة العلمية للعلوم والهندسة "انتل ايسف" 2018/2019، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف وسهام يوسف وكيلة المديرية واللواء محمد كمال رئيس المدينة، ماجد أبو سيف مدير المركز التكنولوجي وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية السبع.

وضم المعرض "الذي أقيم تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر"مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية في الطاقة والكهرباء وتوليد الوقود وحماية المباني من المياه الجوفية، حيث قدم الطلاب شرحا موجزا عن أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

وفي ختام المعرض تم تكريم الطلاب الفائزين في المعرض المحلي على مستوى المحافظة،وهم:محمود حسام محمد محمد،محمد عبد الباسط محمد،مازن عبد الفتاح أحمد ،عائشة مصطفى فاضل،عبدالرحمن إيهاب محمد، حسام أبوزيد صالح، ياسر أشرف فاروق،محمد رجب سعيد محمد، أروى محمد حسين،عبد الرحمن إبراهيم سالم، آلاء عبد الهادي محمد، مصطفى ، مصطفى رمضان محمد، إسلام محمود أحمد، عبدالله رمضان راضي، بسملة أحمد عباس، حفصة محمود حسين، سمية ناجح أحمد حميدة، معاذ أحمد صلاح .
تكريم طلاب بني سويف الفائزين في معرض انتل ايسف للعلوم والهندسة 2018/2019
تكريم طلاب بني سويف الفائزين في معرض انتل ايسف للعلوم والهندسة 2018/2019
تكريم طلاب بني سويف الفائزين في معرض انتل ايسف للعلوم والهندسة 2018/2019

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