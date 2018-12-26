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فن

محمد عساف يتخطى الـ 39 مليون مشاهدة بـ مكانك خالي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
يواصل الفنان محمد عساف مسيرته نحو حصد ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأحدث أغانيه "مكانك خالي" التي وصلت إلى 39 مليونا و115 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرحها منتصف سبتمبر الماضي. 

أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. 

يذكر أن أحدث أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو "Roll With It"، مع مغني البوب مساري، الذي حقق ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، وتم تصويره في دبي، على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زين.

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