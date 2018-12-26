محمد عساف يتفوق على عمرو دياب لأول مرة

استطاع الفنان الفلسطيني محمد عساف أن يتفوق على الفنان عمرو دياب بأغنية "مكانك خالي" للأول، والتي اجتازت حاجز الـ39 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بينما حققت أغنية "بحبك أنا" للثاني 35 مليونًا، ليتفوق عساف على الهضبة للمرة الأولى، من خلال التي تم طرحهما في نفس التوقيت تقريبًا قبل 3 أشهر.





أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.



