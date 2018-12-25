محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب

"الله عليك يابو صلاح الله عليك يا فخر العرب" انتشرت فى الآونة الأخيرة هذه الجملة خاصة مع ليفربول أو المنتخب.



الفرعون المصرى محمد صلاح أصبح مصدر إلهام للجماهير وللمعلقين والرياضيين الذين يتحدثون بإعجاب كبير على أخلاق النجم المصري داخل الملعب في المباريات وخارجه أيضا.



هذه العبارة تحولت بين جمهور السوشيال ميديا إلى افتخار بأخلاق محمد صلاح، خاصة بعد تألق النجم المصري، الذي أصبح بالفعل، "فخرا" للعرب، وتحقيقه لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وألقابا أخرى عديدة، منها لقب أفضل لاعب في أفريقيا، والمركز الثالث في جائزة أفضل لاعب بالعالم التي تقدمها الفيفا.



أبرز تعليقات جمهور السوشيال ميديا لمحمد صلاح: " محمد صلاح يحمل الكرة لانها لا تستطعى المشى ..الله على اخلاقك ياابو صلاح "

محمد صلاح سايب الماتش وبيدعى لنا ننجح فى الامتحان الله على اخلاقك يابو صلاح "

محمد صلاح يحضر حفل زفاف ..لله على اخلاقك يابو صلاح ".

محمد صلاح: “رفضت التسجيل خوفا على صحة فيرغسون، الله على أخلاقك يا أبو مكة”.

هل تعلم …اسم محمد صلاح ليس به نقاط لأنه تبرع بها لفريقه ليفربول لكي يبقى بالصدارة، الله على اخلاقك يا فخر العرب.

ليفربول فاز بسبب أخلاق صلاح لا غير.

صلاح اضاع الثالث متعمدا حتى لايزيد من حزن الحارس المنافس…. الله عليك يا فخر العرب.

صلاح يلعب بجهد قليل من اجل الفريق المنافس، الله على خلاقك يا فخر العرب.