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رياضة

الصحفيين تنظم عرض عشان إحنا مع بعض على مسرح النقابة.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:15 م
صدى البلد
عمرو سيد
نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، عرض مسرحية "عشان إحنا واحد" على مسرح النقابة، بعد مشاركتها في ملتقى الإبداع الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ومؤسسة سلوى علوان الثقافية، على مدار ثلاثة أيام على مسرح النقابة.

جاء ذلك بحضور حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط.

وصرحت الكاتبة الصحفية سلوى علوان المُشرف العام على العمل، بأن المسرحية كل أبطالها والمشاركين في تمثيلها واستعراضاتها وألحانها من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم ومكفوفين وإعاقات ذهنية وجسدية"، ويزيد عددهم عن 25 مشاركًا في العمل، في تجربة جديدة وفريدة.

وأشارت إلى أن هذا العمل تمت إقامته ليكون ختامًا لعام الإعاقة الذي أعلنت عنه الدولة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وقالت إن المسرحية شاركت مؤخرًا في ملتقى الإبداع الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقيم بالأوبرا على مسرح الهناجر ومثلت مصر في المهرجان، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا، في الوقت الذي تم عرضها بمركز طلعت حرب الثقافي، الذي تترأسه كريمة أحمد، وبدعم من إيمان عبدالمحسن مدير عام قطاع الإنتاج الفني بالصندوق.

"عشان إحنا واحد" تأليف وإخراج خالد حسونة، أشعار حامد السحرتي، ألحان أمير موسى، غناء فريق فرحة "إسلام علاء، تغريد محمود، محمودعبد الباسط"، واستعراضات يوسف مصطفى، مادة فيلمية وتصوير محمد الليثي، مخرجان منفذان سوزي مدحت وكريم فراج، إدارة مسرحية أحمد كامل، محمد يوسف الجوراني، يوسف أسامة، شروق قمر.

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