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100 مليون بدون سمنة .. 5 حيل لزيادة معدل الحرق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:19 م
100 مليون بدون سمنة
100 مليون بدون سمنة .. 5 حيل لزيادة معدل الحرق
اسماء محمد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور مروان سالم، أخصائى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن المشكلة الرئيسية بالنسبة لعدد كبير من الناس مع زيادة الوزن هى عدم قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية التى تدخل الجسم عن طريق الطعام وهو ما يعرف بـ"انخفاض معدل الحرق" مما يجعل الدهون تتراكم بقدر كبير داخل الجسم.

وأضاف "مروان" خلال ندوته بموقع "صدى البلد" الإخبارى، أن هناك مجموعة من النصائح والحيل التى تساعدنا على زيادة معدل الحرق بدون أدوية، هى:

- أخذ قسط كاف من النوم المتواصل ليلا.
- تناول وجبات الطعام في مواعيد ثابتة يوميا.
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويفضل أن تكون تحت إشراف المتخصصين.
- تناول المشروبات العشبية يساعد بمعدل بسيط فى زيادة الحرق .

يذكر أن موقع صدى البلد أطلق حملة 100 مليون بدون سمنة، لمساعدة المواطنين فى إنقاص الوزن بطريقة فعالة وآمنة والإجابة على جميع استفساراتهم عن طريق صفحة الموقع https://www.facebook.com/ElBaladOfficial.

يأتي ذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نتائج حملة 100 مليون صحة، للكشف عن الأمراض السارية التى توصلت لها حتى الآن، حيث إن 75% من المصريين فوق الوزن المثالى أو لديهم سمنة مفرطة.

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