رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الآداب والتجارة.. صور

تفقد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها امتحانات نصف العام بكليتي الاداب والتجارة رافقه الدكتوره عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة ووكلاء الكليتين حيث اطمأن خلالها على حسن سير الامتحانات وأن الطلاب يؤدون امتحاناتهم في يسر وهدوء.



وأكد المغربي خلال المرور علي عدد من لجان الامتحانات على أهمية العمل على ضمان سير الامتحانات وانتظامها والتصدى لأى تجاوز من أي طالب واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا تجاه اى حالة غش يتم ضبطها.



كما تفقد مركز القياس والتقويم بحضور الدكتورة عزه عبدالله مدير المركز، حيث اطمئن المغربي علي سير العمل بالمركز وبدء أعمال التصحيح الالكتروني للامتحانات المميكنة والتي بدأت معظم كليات الجامعة في تطبيقه.



من جانبها قالت الدكتوره عبير الرباط أن كلية الآداب انتهت من استعداداتها للامتحانات من خلال تجهيز اللجان والملاحظين والمشرفين على اللجان والكنترول من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.



وقال الدكتور عيد حميده عميد كلية التجارة أن اليوم هو أول أيام الامتحانات بالكلية لطلاب التعليم العام وكذا طلاب التعليم المفتوح علي أن تنتهي أعمال الامتحانات في 21 يناير القادم مؤكدًا علي انتظام عملية الامتحانات داخل جميع اللجان وانتظام الملاحظين وتواجد اساتذة الكلية لاحتواء أي مشكله في بدايتها والعمل علي حلها.