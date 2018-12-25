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أخبار العالم

ترامب يصر على تمويل بناء الجدار العازل في اليوم الرابع للإغلاق الحكومي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:53 م
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
أ ش أ
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصراره على موقفه فيما يخص توفير التمويل اللازم لبناء جدار حدودي مع المكسيك وذلك مع دخول الإغلاق الحكومي الجزئي يومه الرابع بسبب عدم الاتفاق مع الديمقراطيين في الكونجرس على قرار للإنفاق الحكومي قصير الأجل.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده يجب أن تبني "جدارا، سياجا، أيا كان ما يريدون أن يطلقوا عليه"، مضيفا أن آلاف العمال الذين توقفت أعمالهم جراء التعطيل الجزئي لعمل الحكومة يريدون أيضا بناء الجدار، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن تصريحات ترامب ترجح أن مأزق التمويل قد لا يُحل سريعا مع عودة الكونجرس للانعقاد عقب الكريسماس، مشيرة إلى تصريح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، السبت الماضي، بأن الرئيس الأمريكي "يجب أن يتخلى عن الجدار" من أجل الموافقة على قرار الموازنة وانتهاء الإغلاق الحكومي.

ويعارض الديمقراطيون تمويل بناء الجدار الحدودي الذي تعهد ترامب سابقا بتحمُّل المكسيك تكلفة تشييده من الموازنة الأمريكية، الأمر الذي حال دون الوصول لاتفاق داخل مجلس الشيوخ على مشروع قرار للإنفاق الحكومي قصير الأجل، وهو ما أدى إلى تعطيل جزئي في أعمال الحكومة منذ السبت الماضي ومن المحتمل أن يستمر ذلك الإغلاق الحكومي حتى بداية الشهر المقبل، حال عدم الوصول لتسوية في هذا الصدد.

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