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أخبار البلد

القومي للسكان يبدأ تقييم محور الشباب وصحة المراهقين الاستراتيجية القومية للسكان

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:16 م
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
عبدالصمد ماهر
بدأ المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، في عملية التقييم الشاملة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، مستهلا ذلك بمحور الشباب وصحة المراهقين.

فقد عقد المجلس القومي للسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور خبير صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، وذلك لمناقشة وتقييم محور الشباب وصحة المراهقين الذي تتضمنه الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

أوضح الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، أن عملية التقييم ستشمل المحاور الخمسة للاستراتيجية، وذلك لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والوقوف على المعوقات والتحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتلك المحاور، وبالتالي التأثير على المؤشرات السكانية في مصر.

قال إن محور الشباب وصحة المراهقين يستهدف تنمية مهارات الشباب والمراهقين، وخفض نسبة البطالة، وخفض معدل الأطفال المعرضين للخطر، وخفض نسبة تشغيل الأطفال العاملين، وزيادة نسبة المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى الشباب والمراهقين، وزيادة نسبة مشاركة الشباب في وضع السياسات السكانية، ووضع آليات لمساهمتهم في التصدي للقضايا الإجتماعية وزيادة معدلات التطوع.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، تتضمن خمسة محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو محور التعليم، والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.

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