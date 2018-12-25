وزير البيئة ومحافظ الشرقية يناقشان أساليب تحسين وتطوير منظومة النظافة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور أحمد سعيد إستشاري المخلفات الصلبة؛ لبحث ومناقشة استحداث أساليب جديدة لتحسين منظومة النظافة وتطوير العمل والأداء في هذه المنظومة، حيث استعرض الجانبان مخطط تطوير الإدارة المتكاملة 2019 / 2025 لإدارة المخلفات وتطوير منظومة النظافة بنطاق المحافظة والذي يوضح الكميات المتولدة من المخلفات يوميًا و نسبة التخلص العشوائي منها وكذلك تكلفة تنفيذ المنظومة.



ناقش الاجتماع وضع آليات لتنفيذ مخطط التطوير من خلال جدول زمني محدد وكذلك التنفيذ الفوري والسريع له حيث يبدأ المخطط بالجمع المنزلي للقمامة ثم النقل والمعالجة وحتى التخلص النهائي منها.



أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أن الهدف من المخطط هو الجمع الأولي ونظافة الشوارع في مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، فضلًا عن النقل الثانوي للمخلفات من خلال إنشاء المحطات الوسيطة ومحطات المعالجة والتدوير علاوة على التخلص الآمن منها من خلال إنشاء المدافن الصحية منها.



وأضاف المحافظ أنه من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة وللحفاظ على صحة المواطنين، تم تخصيص مساحة 50 فدانا في كل من مركزي بلبيس والحسينية لتنفيذ المنظومة من خلال إنشاء مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية، حيث يوجد بنطاق المحافظة 12 محطة وسيطة و2 مصنع للتدوير في قرية الغار ومركز بلبيس.



ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات والتي تضعها القيادة السياسية على أولويات أجندة الإهتمام الوطنية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تعمل على وضع الإطار العام لتنفيذ المنظومة بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خلال مراحل التنفيذ.