شاهد.. نواب يقاطعون الرئيس الإيراني أثناء كلمته داخل البرلمان

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو للحظة مقاطعة النواب الإيرانيين الرئيس حسن روحاني، أثناء كلمته في البرلمان.



وأوضحت "روسيا اليوم"، أن النواب الإيرانيين قاطعوا الرئيس روحاني أثناء حديثه في البرلمان عن مشاريع الحكومة العام المقبل لحل المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظات جنوب إيران.



وأشارت إلي أن عددا من النواب تجمهر أمام منصة البرلمان وطالبوا روحاني بحلول جذرية للمشاكل البيئية مثل المياه والعواصف الترابية، فيما حاول حراس الرئيس منع النواب من الوصول الى المنصة.

