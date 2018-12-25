المحافظين يطالب بتفعيل دور وزارة الزراعة لتعميم فكرة الصوب الزراعية على صغار الفلاحين

طالب نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة، بحزب المحافظين، بضرورة وجود دور لوزارة الزراعة في تعميم فكرة الصوب الزراعية على صغار الفلاحين، من خلال برنامج تنموي تقوم به الوزارة.



واستنكر فصيح فى بيان صحفى له غياب دور وزارة الزراعة في افتتاح الرئيس لـ(7100) صوبة زراعية بمنطقة العاشر من رمضان مع تعدد الأساليب الحديثة للزراعة وجودة المنتج، مؤكد أنه إنجاز رائع يجب أن يتم تعميمه للنهوض بالزراعة، خاصة أن مصر تشهد ثورة زراعية قوية جدا لم تشهدها من قبل وخاصة في مجال البيوت المحمية واستصلاح الأراضي.



وتابع فصيح، أن الوزراة عليها إنشاء تلك الصوب للمزارعين عن طريق تمويل يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي ويتم تقسيط المبلغ على صغار الفلاحين على مدة خمس سنوات، كما طالب بضرورة عمل دورات تدريبة لهم من خلال الارشاد الزراعي الذي غاب دوره مؤخرا.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن الوزراة يجب أن تساند الفلاحين وتقوم بتوفير الأصناف المناسبة لهم كذلك المتابعة الدورية من قبل مختصين ،حتى نستطيع التغلب على نقص الأراضي الزراعية المهدرة في المباني ونستعيض عنها بكثافة المحاصيل.



وطالب فصيح، بضرورة إنشاء وزراعة كم هائل من الصوب الزراعية في أماكن متفرقة من الجمهورية لتعود على المواطن بالنفع كتوفير الغذاء وإدخال ثقافات زراعية جديدة على الفلاح المصري بما توفر له من أساليب حديثة للزراعة وأصناف جديدة تدر عليه الكثير من النفع.