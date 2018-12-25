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أخبار العالم

الحوثيون يواصلون تهديد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:18 م
المستشار منصور المنصور
المستشار منصور المنصور
أ ش أ
أكد المستشار منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة الدولية عبر الزوارق المفخخة.

أشار المنصور - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم - إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف من ناحية توافقها مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الفريق حقق في استهداف التحالف لمصنع الثلج القديم.

وأضاف المنصور: "نستعرض اليوم 5 تقارير توصلنا إليها؛ حيث حققنا في حادثة جوية بالحديدة وتبين أن المستهدف مصنع الثلج القديم وليس ميناء الخوبة، وعملية الاستهداف كانت مشروعة؛ حيث تبين لفريق التحقيق وجود خبراء وضباط موالين لميليشيا الحوثي"، منتقدًا تقرير منظمة العفو الدولية الذي "زعم مقتل 10 مدنيين وإصابة 14 آخرين".

وأوضح المتحدث أنه تم رصد تقرير لـ"العفو الدولية" عن ضربة جوية في محافظة إب؛ إلا أنه تبين عدم وجود أي آثار قصف جوي في قرية "الأكمة" التي زعمها التقرير.

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