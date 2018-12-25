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أخبار العالم

روسيا تتهم الكونجرس بتدمير علاقاتها مع الولايات المتحدة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي
اتهم رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، غالبية أعضاء الكونجرس الأمريكى برفضهم أى فرصة للحوار مع أعضاء الدوما الروسى، كما يسعون لتدمير أى مبادرة لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

وأشار فولودين، وفق ما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية، إلى وجود أقلية فى الكونجرس يقلقون بشأن الوضع العالمى، ويعلمون جيدا ضرورة التواصل بين موسكو وواشنطن لمصلحة العالم بأكمله لكن مبادرتهم سرعان ما يدمرها الأعضاء الآخرون.

وأضاف أن بلاده سعت بشكل دائم لإقامة حوار بناء مع الجانب الأمريكى، إلا أن واشنطن تقطع كل السبل رافضة أى حوار مع موسكو.

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