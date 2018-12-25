بوتين يحقق حلم طفل مريض على متن الطائرة الرئاسية.. فيديو

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الفتى أرسلان كايبكولوف البالغ من العمر 15 عاما، والذي كان يحلم بتصوير فيديو عن طائرة الرئيس "الرحلة رقم واحد" من طراز "إيل 96-300".وأعرب الفتى عن بالغ سعادته لتحقيق حلمه منذ سنوات، إذ أنه كان يتمنى دائمًا أن تتاح له الفرصة لمشاهدة طائرة الرئيس الروسى من الداخل، والتي تعتبر أكثر الطائرات السرية فى روسيا.وذكر كايبكولوف للصحفيين عقب انتهاء رحلته، نقلا عن وكالة "نوفوستى" الروسية، أن الأمر كان رائع للغاية بالنسبة له، ,وأعرب عن اندهاشه من الظروف المريحة التي يسافر فيها الرئيس بوتين.وأضاف أرسلان أنه تمكن من الجلوس على كرسي قائد الطائرة، والدخول إلى قاعة المؤتمرات، ومقصورة الوفد المصاحب، مؤكدا أنه دخل إلى أماكن أخرى في الطائرة لكن دون تصوير بسبب السرية.تأتي جولة الفتى كايبكولوف، ضمن مشروع "أحلم معي" الذي ينظمه متطوعون، لتحقيق رغبات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وذلك عبر اختيار ظرف مغلق لأحد الأطفال.وكشفت المبادرة عن الجانب الإنسانى للرئيس فلاديمير بوتين من بينها تحقيقه لحلم فتاة ضريرة ترغب فى أن تكون صحفية.