«خريجي الأزهر» تدين الهجوم الإرهابي على الخارجية الليبية

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية الليبية، حيث فجر أحد الانتحاريين نفسه بمقر الوزارة في طرابلس اليوم الثلاثاء حسب ما تداولته وكالات الأنباء.



وشددت المنظمة، فى بيان اليوم، على ضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية في ليبيا عن طريق الإسراع بإنهاء الانقسام الوطني، مضيفة: "بات تنظيم "داعش" - في ظل توسعه وتنامي أعداد عناصره بمنطقة الوسط والجنوب- يشكل خطرًا محدقًا على الشعب الليبي بأسره، وأصبح هذا التنظيم الإرهابي يعتمد على انتهاز الفرص لشن عمليات مباغتة وسريعة في المناطق الرخوة من ليبيا، وندعو للشقيقة ليبيا بالأمن والسلام، والتقدّم والرخاء".