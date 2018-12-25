طارق عامر يستقبل محافظ البنك المركزي الليبي لدعم التعاون بين البلدين ..صور



وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد شهد نهاية الأسبوع الماضي افتتاح المقر الرئيسي الجديد لبنك ABC مصر بالقاهرة الجديدة، تكريمًا للضيفين الليبيين، حيث يمتلك الجانب الليبي حصص في كل من مجموعة بنكABC والمصرف العربي الدولي وبنك SAIB وبنك قناة السويس.

استقبل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري كلا من نظيره الليبي، الصديق عمر الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، و محمد نجيب الجمل مدير عام المصرف الليبي الخارجي، بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة.وناقش الاجتماع سبل التعاون الفني بين الجانبين والاتفاق على كيفية إدارة الاستثمارات المشتركة في القطاع المصرفي والخطوات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي مؤخرًا.وأشاد الجانب الليبي بما حققه الاقتصاد المصري بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته القيادة المصرية، ونال استحسان كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية، موضحا أن الزيارة أظهرت توافقًا تامًا في الرؤى تجاه القضايا الاقتصادية المشتركة، والإصلاح الاقتصادي، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعظم الفائدة المشتركة ويمهد لزيادة التعاون المستقبلي بين مصر وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية.وطالب الجانب الليبي الالتقاء بمجموعة من شباب فريق العمل بالبنك الذين يتولون مناصب قيادية في إطار سياسة البنك لتمكين الشباب وحرصا على التقاط الصور التذكارية معهم.