عمومية المهندسين توافق على اعتماد ميزانية 2017 بعجز 222 مليون جنيه.. النقيب: عالجنا 54 سببا بعد رفضها من الجمعية السابقة.. وممثل المركزي للمحاسبات :عجز صندوق المعاشات كان أهم الملاحظات

العمومية توافق على اعتماد ميزانية 2017 بعجز 222 مليون جنيه

نقيب المهندسين: عالجنا 54 سببا لرفض الجمعية العمومية السابقة لميزانية 2017

أمين صندوق النقابة : وصلنا إلى 3 ملاحظات على ميزانية 2017 المعدلة من أصل 54 تحفظا

ممثل المركزى للمحاسبات : عجز صندوق المعاشات أهم الملاحظات على ميزانية 2017



وطالب المهندسون الرافضون للميزانية النقيب الحالي بتحويل المسئولين عن هذا العجز الكبير بالصندوق الي التحقيقات، كما وافقت نقابة المهندسين على موازنة عام 2018 المبدئية بإجمالي الحاضرين.



قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد جمعية عمومية فى 2017، لمناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس السابق، ورفضت العمومية وقتها الميزانية لوجود بعض التحفظات عليها، مشيرا إلى أن المجلس الحالى راجع الميزانية وأسباب الرفض، لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات تم تلافى 54 ملاحظة تم رفض الميزانية بسببها.



وأوضح أنه سيتم عرض الموازنة الخاصة بعام 2018، والتى حال رفض ميزانية 2017 دون عرضها على الجمعية العمومية السابقة.



وأكد ضاحي ، ان النقابة عقدت العديد من الاجتماعات على مدار 6 أشهر الماضية مع الجهاز المركزي للمحاسبات وأمين صندوق المهندسين، لتعديل الملاحظات التي وردت على ميزانية عام 2017.



وأضاف النقيب، خلال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التى انعقدت أمس ، ان هناك 54 ملاحظة في ميزانية السابقة لعام 2017، مشيرا الى ان هناك جهدا مبذولا لتغطية تلك الملاحظات.



وتابع ضاحي، ان هناك 200 مليون جنيه تم انفاقها في إنشاءات تابعة للنقابة، مما أحدث عجزا كبيرا في الميزانية، قائلا: نهدف في عام 2018 تقليل حجم عجز الميزانية الى 5 ملايين جنيه بعد ان وصلت الى 231 مليون جنيه.



وأفاد، ان النقابة مطلوب منها توفير مليار جنيه سنويا من المعاش الذي لا يزيد عن 700 جنيه، اي يتطلب الامر زيادة حجم موارد النقابة بما يتلافى حجم العجز.



وأشار الى ان صندوق المعاشات طالما يخرج منه عجز على مر السنين، مما يشكل عبئا على عاتق النقابة، حيث ان به عجزا بلغ 222 مليون جنيه في ميزانية 2017، اي بزيادة 124 مليون جنيه عن ميزانية 2016.



واستطرد نقيب المهندسين، ان حجم الاستثمار في مصنع المكرونة بكفر ربيع 127 مليون جنيه، متابعا ان نظام التحكم الآلي في هذا المصنع سيئ للغاية، يصل لدرجة انقطاع الكهرباء والمياه، مما اضطرنا لتشكيل لجنة محايدة لإعادة تطويره والاستفادة منه.



فيما أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين العامة، ان المجلس الحالي وصل الى 3 ملاحظات على الميزانية المعدلة عام 2017 من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، من اصل 54 تحفظا.



وأضاف شفيق خلال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بمسرح النقابة العامة، إننا رفضنا ميزانية 2017 التي عرضت في مارس الماضي للتشكيك في القيم المعروضة فيها، مشيرا الى أنه تم التدقيق المحاسبي في الميزانية، واليوم نحن بصدد التصويت عليها.



من جانبه قال ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالجمعية العمومية ، إن بلغ مجمع صندوق النقابة والمعاشات والمشاريع التابعة للنقابة لسنة 31 ديسمبر2017 بلغت مليارا و760 مليون جنيه مصري، مشيرا إلي أن العجز المحقق لعام 2017 والمتمثل في زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغ 231 مليون جنيه.



وأضاف خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية ، أن العجز عن صندوق المعاشات فقط يبلغ 222 مليون جنيه مصري لعام 2017، مؤكدا أن الزيادة بالصندوق لعام 2016 فقط 124 مليون جنيه مصري.



وأكد أن إدارة النقابة العامة قامت بإعداد القوائم المالية للصندوق في 31 ديسمبر 2017، وصدر تقرير مراقب الحسابات بتاريخ 8 فبراير 2018، ثم قامت بتصويب بعض التحفظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير مراقب الحسابات وإعادة إصدارها.



وأشار إلي أن أهم الملاحظات التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، استمرار صندوق المعاشات في تحقيق عجز يبلغ 222 مليون جنيه مصري عن عام 2017، ويرجع ذلك للاتي: زيادة المصروفات والإيرادات لشراء وتمويل اراض وعقارات بالمحافظات المختلفة لاستخدامها بالمقرات دون تحقيق عائد ، زيادة قيمة المعاشات المنصرفة عن عام 2017 بمبلغ 124 مليون جنيه، قيام صندوق النقابة باستثمار مبلغ 127 مليون جنيه في شركات شقيقة دون تحقيق عائد عنها خلال عام 2017.



وتابع: أن هناك تدفق حساب الاستثمارات المالية نحو 12 مليونا قيمة استثمارات الصندوق.



جاء ذلك بحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، واللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، واللواء محمد ناصر مدير المكتب الفنى للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد عثمان وكيل نقابة المهندسين.



أعلنت النقابة العامة للمهندسين، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، وذلك بحضور 473 مهندسا، لمناقشة ميزانية 2017، والموازنة العامة لعام 2018 ، ووافقت الجمعية على الميزانية المعدلة لعام 2017، بعدما استوفت 51 تحفظا من الجهاز المركزي للمحاسبات من أصل 54 ملحوظة.وأكد مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات ان عدد الرافضين للميزانية 105 أعضاء من اصل 501 مهندس حضروا العمومية.