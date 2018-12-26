حصاد البرلمان في 2018.. خطوات جادة نحو تفعيل الدبلوماسية واستغلال القوة الناعمة.. عبد العال يستقبل 20 مسئولا برلمانيا و5 تنفيذيين.. رحلات مكوكية برلمانية لبروكسل وألمانيا وصربيا وقبرص والسعودية

11 جولة خارجية لعبد العال خلال 2018

عبد العال في رحلات مكوكية برلمانية لبروكسيل وألمانيا، وصربيا وقبرص والسعودية والإمارات والبحرين

مصر تترأس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام والاتحاد البرلماني العربي

اللقاءات التنفيذية بمقر البرلمان المصري

وفى ‏٢٧ أغسطس‏ 2018، استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تران داي كوانج، رئيس فيتنام، حيث تطرقت المباحثات إلى جهود مكافحة الإرهاب في مصر، وأكد عبد العال النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال، ليس فقط نتيجة للإجراءات الأمنية، وإنما للسياسات الاقتصادية، وكذلك الثقافية والاجتماعية التي استهدفت تطوير الخطابين الديني والتعليمي.







الزيارات الخارجية

وفى 2 يناير 2018، توجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى المملكة العربية السعودية في زيارة برلمانية، وفى 20 يناير 2018، توجه على رأس وفد برلمانى إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث التقى أحمد بن إبراهيم راشد الملا، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.





وخلال اللقاء، أشاد الدكتور على عبد العال بالعلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا دعم مصر حكومة وشعبًا لمملكة البحرين الشقيقة، وفى 25 فبراير 2018، توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية.

وفى 9 سبتمبر 2018، توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى قبرص، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب القبرصى.





وتوجه أيضا فى 24 سبتمبر 2018، على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.





وأتت هذه الزيارة فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأيرلندية من تطور، وفى 9 أكتوبر 2018، توجه لزيارة فرنسا وهي الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، وفى 15 أكتوبر زاربيلاروسيا، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من رئيسي غرفتى الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا، وفى 13 ديسمبر 2018 توجه إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد برلماني.

شهد عام 2018، تحركات نيابية واسعة من البرلمان المصري، علي المستوى الداخلي والخارجي، لدعم جهود الدبلوماسية البرلمانية، وذلك لما لها من مردود إيجابى فى توظيف أدوات القوة الناعمة للدولة ودورها الرائد فى ترسيخ العلاقات المتبادلة بين مصر والدول الأخرى، حيث باتت تعكس اتجاها دوليًا محدثًا ذا آليات فاعلة فى مواجهة التحديات المشتركة.وجراء هذه الجهود، تولي مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأ في مايو 2017 وانتهى في مايو 2018، كما تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومي 4 و5 أبريل 2018)، كما شارك المجلس في أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي 138 بجنيف بسويسرا (مارس 2018) واجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى عقدت بجنيف، أكتوبر 2018 والاجتماعات المصاحبة لكل منهما، وشرفت رئاسة المجلس بعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثــلا عن المجموعة العربيـة، وكذلك بعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي وعقد اجتماعين، أولهما في فبراير 2018، والآخر في يونيو 2018.من هذا المنطلق، يستعرض "صدى البلد" الجهود الداخلية والخارجية لمجلس النواب، في دعم هذه التوجهات طوال عام 2018، حيث استقبل رئيس المجلس قرابة 20 مسئولا برلمانيا طوال العام، مع قرابة الـ5 مسئولين تنفيذيين من ضمنهم 3 رؤساء جمهورية، وأيضا قام رئيس المجلس بنحو 11 جولة خارجية طوال العام، بخلاف لقاءات السفراء للدول المختلفة بمقر البرلمان المصري.واستضاف النواب اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فى ظل الرئاسة المصرية أيضًا، في 24 فبراير 2018، والذى تطرق لمناقشة الوضع المالي الحالي للجمعية، كذلك تم استكمال المناقشة بشأن إنشاء مقر للأمانة الدائمة للجمعية، فيما شهد يوم 29 مارس 2018، استضافة اجتماع لجنة حقوق المرأة فى البلدان الأورومتوسطية.وعلى مدار يومى 28 و29 أبريل 2018، استضاف مجلس النواب، أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية، لبحث مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومتوسطية، فيما شهدت الأعمال، تسليم الدكتور على عبد العال، رئاسة الجمعية، لرئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى، وذلك بعد رئاسة مصر لها من مايو 2017 حتى مايو 2018.واستضاف مجلس النواب المصرى يومى الأربعاء والخميس 4 و5 أبريل 2018، اجتماعات المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البرلمانى العربى، والتى شهدت تسلم الدكتور على عبد العال رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى لمدة عام من نظيره الحبيب المالكى، رئيس مجلس النواب المغربى، وذلك إعمالًا لميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وبناء على توصية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها 21، وفى 21 يوليو 2018، شهد المجلس انعقاد جلسة طارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، لبحث المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من جانب الاحتلال، وبحث القرار الأحادى الذى اتخذته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك وفق المادة 5 من ميثاق الاتحاد البرلمانى العربى بشأن الإنعقاد الاستثنائى، حيث أكد الحضور أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى.وعقدت لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى بالبرلمان الأفريقى اجتماعاتها بمقر مجلس النواب يومى 7 و11 أغسطس 2018، للاطلاع على رؤية وزارة الزراعة المصرية فى التعاون المشترك مع الدول الأفريقية والخطط المستقبلية للتعاون فى مجالات الزراعة والأمن والغذائى والمزارع السمكية.وضمت اللقاءات التي تمت بأروقة المجلس استقبال وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية المصرية بمجلس النواب البحريني، في يناير 2018، وأيضا مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وجابريلا كويفاس، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في العاشر من فبراير، وبدرو روكو، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.واستقبل أيضا الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، في أبريل 2018، حيث تطرق اللقاء للتأكيد على أن يجمع البلدين من قواسم مشتركة، وما يواجهانه من تحديات متماثلة يفرض المزيد من التنسيق والتشاور على المستويات كافة، وأيضا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وديميتريس سيلوريس، رئيس برلمان قبرص، وسط توافق على دفع العلاقات للأمام، وأنجيلو فاروجيا، رئيس مجلس نواب مالطا، وجورجيوس فارمينوس، نائب رئيس البرلمان اليونانى، وسيمون بيسيل، نائبة رئيس برلمان لوكسمبورج، وبحث رئيس المجلس التطورات الإيجابية الأخيرة في علاقات مصر مع تلك الدول، إضافة إلى قضايا الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات البرلمانية بشكل خاص.وفي 12 مايو 2018، استقبل عبد العال الاسان بالا ساكاندي، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوركينا فاسو، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية فولتا العليا (بوركينا فاسو حاليا) عام 1960، وفى 21 يوليو 2018 التقى الدكتور على عبد العال، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك، وفي 25 يوليو 2018 استقبل كارو جياسوريا، رئيس برلمان سريلانكا، وأيضا رئيس الجمعية الوطنية ببوروندى، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندي، وحرص مصر على تعزيز علاقاتها معها، فيما تطرق الجانب الآخر نحو التأكيد على دور مصر الداعم له وأنه محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندي، وأيضا رئيس برلمان مالاوي، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر مالاوي، فيما الجانب الأخر قدم لمحة مختصرة حول برلمان بلاده والانتماءات السياسية المختلفة التي يزخر بها.وفى 16 سبتمبر 2018، استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالى، حيث عدت هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب الإيطالى إلى مصر فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا على المستويات كافة، وفى ٣ أكتوبر 2018، التقي محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، حيث كانت تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب العراقى الجديد إلى مصر فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والعراق على المستويات كافة، وفى 21 نوفمبر 2018، استقبل الدكتور ستيفان هيلر، نائب رئيس برلمان المجر، والوفد المرافق له، فيما التقى في 2 ديسمبر رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق له، فيما استقبل في الخامس والعشرين من ديسمبر 2018 الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى السعودي إلى القاهرة، بناءً على دعوة رسمية وجهها الدكتور علي عبد العال إليه لزيارة بلده الثاني مصر، بهدف إجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك.وعلى مستوى اللقاءات التنفيذية البرلمانية، استقبل رئيس المجلس فى ١٨ مارس 2018، مانابو هوري، نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية اليابانية، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين الجانبين، خاصة على المستوى البرلماني، وفى 12 أبريل 2018، استقبل مارسيلو ريبيلوا دي سوزا، رئيس دولة البرتغال، وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العال التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في ظل مشاركة البرتغال في العديد من المشروعات القومية العملاقة في مصر، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أشاد رئيس البرتغال بالعلاقات مع مصر، مؤكدا أنها في أزهى عصورها، سواء على المستوى الرئاسي أو على البرلماني أو الشعبي، كما أشاد بالجهود المبذولة في مجال التنمية بمفهومها الشامل، مؤكدا دعم البرتغال الدائم لمصر.وفى 30 أبريل 2018، استقبل الدكتور علي عبد العال، بافلو كليمكين، وزير خارجية أوكرانيا، حيث أكد الأخير دعم بلاده لمصر في محاربتها ضد الإرهاب، كما أشاد بالدور الذي تقوم به أيضًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بما حققته مصر من نجاحات لافتة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها، مما أسهم في عودة تدفق السياح إليها بأعداد كبيرة، كما التقي عبد ربه منصور هادي، رئيس جمهورية اليمن، وتم التأكيد على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية، كما شدد على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.وفى 19 يونيو 2018، توجه رئيس المجلس بزيارة برلمانية لبروكسل – بلجيكا بناءً على دعوة من رئيس البرلمان الأوروبى، فيما توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى ألمانيا في زيارة برلمانية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، وذلك فى 27 يونيو 2018، وفى 18يوليو 2018، توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الصربية بلجراد بناءً على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.