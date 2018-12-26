قروض بـ 728 مليون دولار.. والمشاركة في الإعلان عن بعض الاكتشافات الأثرية.. وافتتاح عدد من المدارس.. حصاد السفارة اليابانية بالقاهرة في 2018

حصاد السفارة اليابانية بالقاهرة:

منتدى الحوار العربي الياباني لتعزيز تبادل الثقافات وحوار الحضارات بين الشباب العربي والياباني

الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور رقم 125 أكيهيتو

تكريم السفير محمود كارم وحرمه بوسام الشمس المشرقة من الطبقة الثانية

شهدت السفارة اليابانية بالقاهرة خلال عام 2018 العديد من الأنشطة والمنتديات بمشاركة عدد من المسئولين في الحكومة المصرية.قامت مدرسة "هاي لاند أيجيبت" بزيارة مركز الإعلام والثقافة بالسفارة اليابانية للتعلم عن "الكوارث الطبيعية في اليابان في شهر"، بالإضافة إلى مشاركة السفارة فى مراسم نقل تمثال الملك العظيم رمسيس الثاني من مقره الحالي فى ميدان الرماية إلى مقره النهائي بالبهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير.كما قام تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتوقيع علي قرض ميسر بالين الياباني من أجل "الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم" بقيمة 175.7 مليون دولار أمريكي، بجانب اختتام أعمال "ملتقي العلوم" بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.كما قام تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد شوقي، أمين صندوق مؤسسة تكاتف للتنمية في مارس، بالتوقيع على عقد منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان بقيمة 270.035 دولار أمريكي، بالإضافة إلى توقيع منحة أخرى بغرض دعم المرأة في المجتمع المهمش في منطقة مصر القديمة من خلال تقديم برامج لدعم العمالة بقيمة 81.993 دولار أمريكي.ونظمت السفارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية منتدى الحوار العربي الياباني، وذلك في بمقر جامعة الدول العربية، حيث أكد أهمية تعزيز تبادل الثقافات وحوار الحضارات بين الشباب العربي والياباني.كما قدم السفير كاجاوا في شهر يوليو للسفير محمود كارم والسيدة حرمه وسام الشمس المشرقة، الطبقة الثانية، نجما ذهبيا وفضيا نيابة عن إمبراطور اليابان لمساهماته في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان.أعلنت سفارة اليابان بالقاهرة عن انتهاء فترة عمل السفير تاكيهيرو كاجاوا كسفير لبلادها في القاهرة، وهو كان واحدا من السفراء الأكثر نشاطا، حيث أنجز العديد من المشاريع والاتفاقات الثنائية وكان دائما يكرس وقته لشعب مصر واليابان.كما التقى سفير اليابان الجديد لمصر ماساكي نوكي بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في زيارة رسمية بجانب زيار نوكي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ومطار برج العرب والمشاركته في الاحتفالية التي نظمتها ساقية الصاوي في مكتبة الإسكندرية بالدورة العاشرة لجائزة رشوان للأخلاق الرياضية.كما استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير ماساكي نوكي، حيث تبادل الاثنان وجهات النظر من أجل دعم التعاون في ظل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.كما شارك السفير ماساكي نوكي في الاحتفالية التي نظمها نادي هليوبوليس بمناسبة يوم الجودو العالمي "الصداقة"، بالإضافة إلى لقائه بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجانب زيارته لثلاثة مصانع لها علاقة باليابان في مصر، وكذا لقاؤه بوزير المالية الدكتور محمد معيط.كما شارك السفير الياباني بالقاهرة بجانب وزير الآثار دكتور خالد العناني في الإعلان عن اكتشاف مومياء جعران لأول مرة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر مع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة بجانب اللقاء مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.كما ألقى السفير ماساكي نوكي كلمة في المؤتمر الإقليمي لتطوير أداء عمليات حفظ السلام بحضور نائب وزير الخارجية حمدي لوزا ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، بجانب لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الاقتصادي مع اليابان وتعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار.واستقبل السفير الياباني ماساكي نوكي بمقر إقامته 500 من الضيوف، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الإمبراطور أكيهيتو، الإمبراطور رقم 125 في واحدة من أقدم وأعرق الأسر الإمبراطورية والعائلات الملكية الحالية.كما التقى السفيير الياباني بوزير النقل هشام عرفات، حيث تبادلا وجهات النظر حول البنية التحتية للنقل، خاصة مشروع مترو القاهرة، بالإضافة إلى زيارته إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس بجانب تنظيم ندوة بعنوان الدراسة في اليابان الأسبوع الماضي بجامعة القاهرة.كما شارك السفير ماساكي نوكي في ندوة عقدها المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع سفارة اليابان في مصر للحديث عن السياسة النقدية والمالية واستراتيجي النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مشاركته أيضا في الاحتفال بالعيد الثلاثين لدار الأوبرا المصرية.كما التقى ماساكي نوكي بصفته ممثل اليابان الدائم الجديد لدى جامعة الدول العربية بالسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتحدثا عن التعاون بين اليابان والعالم العربي في مجالي السياسة والاقتصاد.كما استقبلت السفارة اليابانية محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس السيسي لتقديم تهنئة الرئيس بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور، بالإضافة إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها حاليا وفدٌ من طلاب المدارس الثانوية اليابانية في محافظات هيروشيما وأوكاياما وإيهيمي، والتي تعرضت لكارثة الأمطار الغزيرة في غرب اليابان.