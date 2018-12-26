اليوم.. محاكمة 15 متهماً بانتحال صفة ضباط شرطة في البساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 15 متهماً بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، بعضوية المستشار أيمن عفيفى، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.



