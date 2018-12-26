اليوم.. محاكمة 15 متهماً بانتحال صفة ضباط شرطة في البساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 15 متهماً بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، بعضوية المستشار أيمن عفيفى، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.
وجهت النيابة للمتهمين "وائل ط، أحمد ر، محمد ع، محمد ا، محمد ا، يحيى ا، انتصار ع، تامر ا، طاهر ا، إسلام ا، محمد ع، حسين ا، على ا، محمود م، خالد م"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.