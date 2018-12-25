في ذكرى عادل خيري.. رحل في عز شبابه.. وودع جمهوره قبل الوفاة (نوستالجيا)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عادل خيرى، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 25 ديسمبر 1931، و توفى يوم 12 مارس من عام 1963 في عز شبابه.



قصة وفاة الفنان الراحل عادل خيرى كانت مأساوية حيث كان مريضا بالسكر وهو مرض وراثى، حيث كان والده بديع خيرى مريضا به أيضا ثم أصيب بتليف فى الكبد وقبل وفاته بعام واحد كان لا يستطيع أن يستكمل العرض المسرحي دون أخذ بعض الحقن والأدوية في فترات الراحة بين فصول المسرحية واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيًا عن العمل في المسرح في أواخر أيامه بعد أن ساءت حالته وأصبح مقيما في المستشفى بصفة مستمرة.



وكان الفنان محمد عوض يقوم بدوره على المسرح أثناء فترة مرضه فقد كان من القلائل الذين صادقهم داخل الوسط الفني، وبعد فترة لم يطيق البقاء طويلًا في المستشفى والابتعاد عن رؤية جمهوره، فقرر الذهاب ذات مرة إلى المسرح وبعد أن انتهى العرض توجه إلى خشبة المسرح من الكواليس فضجت القاعة بالتصفيق طويلا له، فانهمرت الدموع على وجنتيه متأثرا بحفاوة الجمهور به وقد توفى بعد هذا المشهد بأيام وكأنه كان يريد أن يلقى نظرة الوداع على المسرح الذي ارتبط به منذ أن كان يذهب إليه وهو طفل بصحبة والده.

