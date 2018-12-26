اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه بالبساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 3 متهمين بسرقة دراجة بخارية "توك توك" بالإكراه، بدائرة قسم البساتين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.



