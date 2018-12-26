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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه بالبساتين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
توك توك
توك توك
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 3 متهمين بسرقة دراجة بخارية "توك توك" بالإكراه، بدائرة قسم البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهمين "خالد سلامة، و رضا محمد، و كريم سلامة"، تهمة الشروع فى سرقة الدراجة البخارية " توك توك" والمملوك للمجنى عليها "حسيبة محمد رمضان"، بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليها، بأن أشهر المتهم الأول سلاح أبيض " مطواة" بوجه المجنى عليها مما أدى لشل مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الدراجة ملكها، إلا أن هدفهم قد خاب بمرور دورية أمنية وضبطهم.

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