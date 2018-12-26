رئيس بدرجة صحفي.. أنور السادات تولى إدارة التحرير وأسس جريدة الجمهورية.. وكتب خطاب الكنيست بنفسه.. وخصص ساعتين يومياً لسماع الأخبار

‎أسَّس أول جريدة لثورة 23 يوليو

أفرج عن مصطفى أمين واستبعده من "الأخبار"

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يوافق 25 ديسمبر من كل عام، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهناك وجه من شخصية الزعيم الراحل لا يعرفه الكثيرون، وهو علاقته بالصحافة التى طالما كانت مُتباينة، فتارة نجده قريبًا من الصحفيين، ويتخذ قرارات لصالحهم، وتارة أخرى يستبعدهم ويتخذ الكثير من القرارات التي يراها البعض عدوانية.





الرئيس السادات أسَّس جريدة الجمهورية :





الرئيس الصحفى كان شغوفًا بمهنته؛ فاتخذ قراره بإلغاء الرقابة على الصحف، وترأس مجلس إدارة دار التحرير، عقب ثورة يوليو، كما ترأس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، وأسس جريدة الجمهورية؛ عقب ثورة 23 يوليو، وقال عن ذلك فى مقال له بجريدة الجمهورية، إنه ذهب لزيارة جمال عبدالناصر يوم 4 يوليو 1953م، في مستشفى الدكتور مظهر عاشور بعد أن أجريت لعبدالناصر عملية استئصال الزائدة الدودية، وأنهما قد تحدثا عن صحافة الثورة و أن عبدالناصر فاجأه في ذلك اليوم و كلفه بالإشراف على إصدار أول صحيفة يومية تصدرها ثورة يوليو لتدعو لها وتتبنى أفكارها و تدافع عن سياساتها.





وأضاف "السادات" أن عبدالناصر قال له،: لابد أن تكون للثورة صحافتها، ورغم أن السادات عمل لفترة من الوقت في دار الهلال إلا أن إصدار صحيفة يومية يحتاج إلى مطابع وعمال مهرة وأسرة تحرير.





ثم أخذ السادات بعد ذلك يتردد على دار الهلال خلال يوليو 1953م، يسأل ويستفسر ويستمع إلى نصائح الزملاء والخبراء في الإدارة والتحرير والتوزيع والطباعة والإعلان، وكان أول شيء يشغل بال السادات هو البحث عن مقر للجريدة، وفى أول أغسطس عام 1953م أستأجر شقتين بالطابق الخامس في إحدى العمارات الجديدة في شارع شريف وهي العمارة رقم 36، وتم فرش وتجهيز هذا المقر المؤقت فورًا، وأخذ السادات يتردد على هذا بصفة دائمة ويجتمع بمجموعة من الذين تم اختيارهم للعمل في الجريدة، وكان على رأسهم حسين فهمى الذى تم ترشيحه ليكون أول رئيس تحرير للجريدة الجديدة، حيث بدأ العمل الجدي في التحضير لإصدار الجريدة منذ سبتمبر 1953م.





وصدر العدد الأول صباح يوم الاثنين 7 ديسمبر 1953م، وكان الأساس في الجمهورية أن تكون صحيفة رأى أولا، ثم صحيفة خبر ثانية، فقد كتب في الجمهورية عدد كبير من الكتاب البارزين أمثال، طه حسين، محمد مندور، لويس عوض، خالد محمد خالد، كما كتب فيها رجال الثورة و أساتذة الجامعات.





علاقته مع مصطفى أمين:





ارتبط الرئيس الراحل أنور السادات بعلاقة طيبة مع الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، واتخذ قراره بالإفراج عنه؛ بعد ما سجن فى عهد الرئيس عبد الناصر، ولكن علاقته به لم تدم طيبة، ففى يوم 15-8-1978 اختفى عمود "فكرة" لمصطفى أمين؛ بعد ما هاجم أعضاء مجلس الشعب الذين أسرعوا للانضمام إلى حزب انور السادات.





كما أصدر السادات قراره أيضا بوقف نشر رواية «سنة أولى حب» التى كتبها مصطفى، وأمر بحذف جملة "أسسها مصطفى أمين وعلى أمين" من صحف أخبار اليوم.





وبعد فترة عادت العلاقات للهدوء وأرسل السادات الكاتب الصحفى موسى صبري، وأحمد رجب، لدعوة مصطفى أمين، إلى فرح ابنه "جمال"؛ لإذابة الجليد بينهما، وبالفعل بعدها أمر السادات، بعودة عموده اليومى "فكرة"، دون أن يقدم مصطفى أمين أية تنازلات في تمسكه بمبادئه، وأهمها "حريته فى كتابة ما يراه صائبا".





علاقته مع الكاتب موسى صبرى:

وارتبط السادات أيضًا بعلاقة وطيدة مع الكاتب الصحفى الكبير موسى صبرى ووقع الاختيار على صبرى ليتولى رئاسة تحرير الأخبار، بعد خروج مصطفى أمين من السجن وعودة على أمين من لندن عام 1974، ولم تمضِ سوى شهور قليلة حتى أصبح رئيسًا لمجلس إدارة دار «أخبار اليوم» عام 1975.

وظل موسى صبرى محتفظًا بمنصبه كرئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» ورئيس لتحرير صحيفة «الأخبار» طوال فترة حكم السادات، وفترة من حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان مقربا من السادات، وكثيرا ما كان يستشيره فى العديد من الأمور المتعلقة بالصحافة والسياسة على حد سواء.





تعامله مع إبراهيم سعدة:

كانت علاقة الراحل إبراهيم سعدة بالرئيس السادات غريبة فقد اختاره السادات ليكون رئيسًا لتحرير صحيفة أخبار اليوم؛ رغم غضب السادات منه فى فترة مبكرة، بسبب عدد من مقالاته، وجه فيها النقد لمسئولين كان يثق بهم الرئيس.





وغضب منه مرة أخرى عندما انتقد "سعده" حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى آخر عمود، الأمر الذى أغضب السادات بشدة، فطلب من مصطفى أمين فصل "سِعْده" على الفور، لكن مصطفى أمين تمكن من إقناع السادات بالعدول عن قرار الفصل.





وفى ذلك الوقت، تلقى إبراهيم سعده عرضًا من صحيفة عربية تصدر فى لندن، وطلب منه مهاجمة سياسة مصر وبعض قرارات الرئيس السادات، لكن سعده رفض ذلك، فتأكد السادات أن سعده يتحرك بوازع من ضميره المهني، فكان القرار بتعيينه رئيسا لتحرير أخبار اليوم.





وبلغت جرأة أفكار إبراهيم سعده ذروتها؛ عندما عرض على السادات أن يقدمه بصورة جديدة ومختلفة للمصريين، بتصوير الرئيس فى أوضاع وأماكن مختلفة، وبأشكال غير مألوفة أو معتادة بالنسبة لمنصبه وهيبته، ومن هنا خرجت مجموعة الصور، التى التقطها المصور فاروق إبراهيم، ونشرتها أخبار اليوم تحت عنوان "يوم فى حياة رئيس"، وكان الأمر غريبًا حيث ظهر السادات مرتديًا الملابس الداخلية، ويحلق ذقنه بنفسه فى حمام بيته.





ماهر مقلد يحلل علاقة الرئيس السادات بالصحفيين :





وعن هذا الأمر قال الكاتب ماهر مقلد مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس السادات كان عضو نقابة الصحفيين وأول رئيس للجمهورية بعد ثورة 23 يوليو عام 1952.





وأضاف فى تصريحات لصدى البلد أن السادات كان يجيد التعامل مع الصحافة ،ورغم ذلك كان جرئيا فى قراراته واستبعد محمد حسنين هيكل من الاهرام .





وأشار إلى أن الرئيس كان يجيد مخاطبة الإعلام، فكان يجرى حوارات مع رئيس التليفزيون آنذاك همت مصطفى ،وفى عيد ميلاده كان يعود لقريته ويتحاور معها .





ونوه بأنه يجيد خطاباته، فرغم تكليفه لبطرس غالى والدكتور اسامة الباز ،وموسى صبرى ،والصحفيين المقربين لإعداد خطاب الكنيست؛ إلا أنهم تفاجئوا أنه هو الذى عكف على كتابته بنفسه .





وأكد علاق السادات الطيبة بالكثير من الصحفيين وحرصه على متابعة الأخبار، متابعا أن محمد عبد الجواد رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط كان يتحدث معه يوميًا لمدة ساعتين من التاسعة إلى الحادية عشرة؛ ليطلعه على كل الاخبار فى العالم، ومن صلاحياته أن يتصل به فى أى وقت؛ لإطلاعه على أى خبر مهم، واستمرت علاقته به 20 عاما.



