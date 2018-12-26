اليوم.. معامل التطوير بين النظرية والتطبيق في ورشة عمل بجامعة بنها

تنظم الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم الأربعاء ورشة عمل " معامل التطوير بين النظرية والتطبيق" وذلك بقاعة كلية التمريض وتحاضر فيها الدكتورة فاطمة عبدالوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي.





وكان الدكتور المغربى قد شهد أول اجتماع للوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة وشدد علي ضبط أدوات القياس من خلال تحديد مؤشرات أداء واضحة ومحددة للحصول علي نتائج سليمة وواقعية.





وأكد علي أهمية عدم وجود تداخل بين فرق العمل وبعضها البعض ووضع خطط موحدة لمشاريع ووحدات ومراكز الجامعة والتنسيق بينهم لتجنب تداخل المهام توفيرًا للوقت والجهد مضيفًا أن ادارة وحدة التخطيط الاستراتيجي يجب أن تعتمد علي الكيف وليس الكم.



