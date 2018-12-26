محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة بدمنهور.. اليوم

تنظر محكمة جنايات دمنهور اليوم محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بقتل أمين الشرطة ربيع محمد عصفور من قوة مباحث الدلنجات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني وهاني رمسيس كامل وسكرتارية أحمد محمود.
وتعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر 2014 عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران على ربيع محمد على عصفور 38 سنة أمين شرطة بمباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، ما أدى إلى مصرعه وإصابة خفير نظامى .