محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة بدمنهور.. اليوم

تنظر محكمة جنايات دمنهور اليوم محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بقتل أمين الشرطة ربيع محمد عصفور من قوة مباحث الدلنجات.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني وهاني رمسيس كامل وسكرتارية أحمد محمود.



