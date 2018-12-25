فى عيد ميلاد غادة عادل الـ 44.. خالتها شمس البارودي وترفض الحديث عنها

تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم بعيد ميلادها الـ 44، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى الوسط الفنى حاليًا، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".



وخلال مشوارها الفنى قدمت ما يقرب من 20 عملًا سينمائيًا أبرزها ملاكى إسكندرية، فى شقة مصر الجديدة، عبود على الحدود، 55 إسعاف، حمادة يلعب، على جثتى، ابن القنصل، أهواك وغيرها من الأعمال.



وما لا يعرفة الكثيرون أن الفنانة شمس البارودى هى خالة الفنانة غادة عادل، إلا أن الأخيرة أكدت فى إحدى اللقاءات التليفزيوينية، أنها لا تتحدث كثيرًا عن فنها بسبب قرار اعتزالها، حيث إنها لا تحب أن تكون مادة للحديث التليفزيونى.