ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فى عيد ميلاد غادة عادل الـ 44.. خالتها شمس البارودي وترفض الحديث عنها

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:11 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم بعيد ميلادها الـ 44، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى الوسط الفنى حاليًا، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

وخلال مشوارها الفنى قدمت ما يقرب من 20 عملًا سينمائيًا أبرزها ملاكى إسكندرية، فى شقة مصر الجديدة، عبود على الحدود، 55 إسعاف، حمادة يلعب، على جثتى، ابن القنصل، أهواك وغيرها من الأعمال.

وما لا يعرفة الكثيرون أن الفنانة شمس البارودى هى خالة الفنانة غادة عادل، إلا أن الأخيرة أكدت فى إحدى اللقاءات التليفزيوينية، أنها لا تتحدث كثيرًا عن فنها بسبب قرار اعتزالها، حيث إنها لا تحب أن تكون مادة للحديث التليفزيونى.

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة

خرافات عن وجبة الإفطار.. اكتشف التوقيت الصحيح لتناولها

السيسي يأمر بنقل محمد أشرف إلى مستشفى متخصص لرعايته

شلل مروري على الاوتوستراد ودائري المعادي بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو

الأهلي يكتسح بترول أسيوط بدوري شباب اليد

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم أوروبى لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى

الاتحاد يهزم الأهلي.. والأحمر يحسم دوري مرتبط السلة.. والزمالك خامسا

مقتل وإصابة 24 شخصا في تفجير استهدف وزارة الخارجية الليبية

إثيوبيا تكشف عن أزمة جديدة تواجه استكمال بناء سد النهضة

ننشر إجراءات وضوابط وزارة التعليم لتوزيع تابلت أولى ثانوي

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو
صيادو بحيرة المنزلة: دي مصدر رزقنا وفيها خير كتير.. فيديو
شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟