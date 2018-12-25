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أخبار العالم

الجيش النيجيري: مقتل 14 شرطيا في كمين لـ مسلحى بوكو حرام

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:48 م
الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
أ ش أ
أعلن الجيش النيجيري مقتل 14 من عناصر الجيش والشرطة في كمين نصبه مسلحو بوكوحرام.

وأوضح بيان للجيش حسب شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم أن القوات كانت في مهمة حراسة عندما تعرضت لهجوم أمس خارج بلدة داماتورو في ولاية يوبي شمالي البلاد.

وشدد الجيش على مواصلة الجهود المبذولة لملاحقة المتطرفين والقضاء عليهم.

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