شاهد .. مأساة أسرة مصرية مهدة بفقد ابنتها بسبب 300 ألف جنيه



وروي الأب أن ابنته "رحمه" تعرضت للإصابة بالفشل الكلوي، موضحا أنه ذهب بها إلى أحد الأطباء لإجراء عملية جراحية، لكنه تفاجأ بأن تكلفة العملية تتجاوز 300 ألف جنيه.



وأوضح أن ابنه توفاه الله بسبب الفشل الكلوي، ويخشى أن يفقد ابنته الباقية لعدم قدرته المالية على إجراء العملية.



وأعربت رحمة عن أمنياتها فى إجراء العملية للبقاء على قيد الحياة .





عرض برنامج " كل يوم"، المذاع عبر فضائية " ONE "، معاناة أسرة مصرية ، أصبحت تواجه اليأس بعد فشلها في علاج ابنتها.