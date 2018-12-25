ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. مأساة أسرة مصرية مهدة بفقد ابنتها بسبب 300 ألف جنيه

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
حسام الحارتي
عرض برنامج " كل يوم"، المذاع عبر فضائية " ONE "، معاناة أسرة مصرية ، أصبحت تواجه اليأس بعد فشلها في علاج ابنتها.

وروي الأب أن ابنته "رحمه" تعرضت للإصابة بالفشل الكلوي، موضحا أنه ذهب بها إلى أحد الأطباء لإجراء عملية جراحية، لكنه تفاجأ بأن تكلفة العملية تتجاوز 300 ألف جنيه.

وأوضح أن ابنه توفاه الله بسبب الفشل الكلوي، ويخشى أن يفقد ابنته الباقية لعدم قدرته المالية على إجراء العملية.

وأعربت رحمة عن أمنياتها فى إجراء العملية للبقاء على قيد الحياة .

ترشيحاتنا

كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

قرار نهائى.. روسيا تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

شلل مروري على الاوتوستراد ودائري المعادي بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

صلاح منتصر يكشف سر استعانة السادات بالإخوان والجماعة الإسلامية

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

في ذكرى عادل خيري.. رحل في عز شبابه.. وودع جمهوره قبل الوفاة (نوستالجيا)

اتحاد الكرة يكشف الحد الأدنى للحضور الجماهيرى فى مباريات الأمم الأفريقية

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

خرافات عن وجبة الإفطار.. اكتشف التوقيت الصحيح لتناولها

الإعلان عن صفقة القرن بهذا الموعد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية
رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو
كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟