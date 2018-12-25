شاهد.. ثوران بركان ضربته 130 هزة أرضية في إيطاليا

نشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو، مساء اليوم الثلاثاء، لثوران بركان قوي في إيطاليا بعد هزة أرضية.



وشهد الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية ثوران بركان جبل إتنا، الذي يعد أعلى و أنشط البراكين في أوروبا ما دفع السلطات الإيطالية لإغلاق مطار كاتانيا القريب من موقع البركان، تحسبًا لأي خطر قد يلحق بالرحلات الجوية.



ويظهر فيديو تصاعد الدخان والرماد عاليًا بعد تدفق الحمم البركانية، وذلك إثر 130 هزة أرضية ضربت البركان، أمس الاثنين، وذلك بحسب المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا.