محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين ضمن لقائه الأسبوعي

استمع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لشكوى 35 مواطنا ومواطنة من أسر الشهداء ضمن لقائه الأسبوعى بالمواطنين تقديرًا واعترافًا بحجم التضحيات الغالية التى قدموها للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، وذلك بحضور مديرى الصحة والتضامن الاجتماعى والمحليات.



حيث أكد اللواء أحمد إبراهيم على حرصه لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف فئات المجتمع الأسوانى وذلك للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم وتلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة ، وهو الذى ينعكس على اهتمامه الشخصي بدراسة أبعاد مشكلة كل حالة على حدة قبل عقد اللقاء الجماهيرى من خلال مراجعة الجهات المعنية وخاصة للحالات المدرجة فى كشوف اللقاء الجماهيرى أسبوعيًا حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم الذى يصب فى صالح صاحب المشكلة بدون أى تعقيدات روتينية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وبدون تمييز أو مجاملة.



وخلال اللقاء أكد أحمد إبراهيم على حرص المحافظة بحصر كافة الطلبات المتعلقة بإطلاق أسماء الشهداء على المدارس ودراسة إمكانية توزيعها على المدارس القريبة من مسقط رأسهم وذلك بعد مراجعة جمعية المحاربين القدماء باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن تزويد المحافظة وإفادتها بموقف الشهداء وأحقيتهم فى التكريم .



موجهًا مدير عام الصحة بتوفير العلاج على نفقة وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة لـ 20 حالة وذلك بعد الدراسة وإستيفاء كافة المستندات والفحوصات الطبية المطلوبة، وفى نفس اللقاء كلف المحافظ نائب رئيس مدينة أسوان بسرعة تشكيل لجنتين فنيتين لمعاينة منزلين لإثنين من المواطنين أحدهما بمنطقة الشيخ هارون والأخر بالمنطقة السكنية خلف المستشفى العسكرى بطريق السادات وذلك للدارسة الميدانية للموقف القانونى وإثبات الملكية لهذين العقارين ، بجانب الوقوف على الأسباب الحقيقية لتضررهما من مشكلة المياه الجوفية من أجل سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة والحد من تأثيرها السلبى على الحالة الإنشائية للمنزلين .



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة كافة حالات التعدى على أراضى الدولة بالمنطقة السكنية الواقعة بالقرب من مدينة ناصر وذلك بعد شكوى بعض أهالى المنطقة من عدم تنفيذ هذه القرارات ، فضلًا عن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد أحد العقارات القديمة والآيلة للسقوط بشارع أبطال التحرير وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح الأهالى المقيمين بالقرب من هذه العقار .



كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة كوم أمبو بدراسة طلب أحد المواطنين ومساعدته لإقامة مشروع صغير لإنتاج وبيع المشغولات اليدوية والبيئية ضمن مبادرة مشروعك ، مكلفًا مسئولى الشئون القانونية بسرعة التحقيق فى شكوى أحد المواطنات بشأن الحصول على قطعة أرض فضاء إمتداد لمنزلها بمركز نصر النوبة وذلك طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .