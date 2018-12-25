ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة فى الكوبرى الجديد بقطاع فرع البنات بمدينة نصر تمهيدا لافتتاحه‪، حيث يستهدف الكوبري تخقيق السيولة والسهولة وتأمين دخول وخروج الطالبات بفرع البنات‪.‬

وخلال الجولة التفقدية استعرض رئيس الجامعة تنفيذ خطة الجامعة على أرض الواقع من تهيئة أجواء تعليمية وصحية مناسبة لبناته الطالبات، وذلك من حيث زيادة المساحات الخضراء حول الكليات وتزويد الكليات بالكافيتريات والمرافق الخدمية اللازمة.

وتأكد المحرصاوي من جودة المنتجات التي تقدمها الكافتيريات وصلاحيتها، وكذلك تقديم الخدمات كلها بأسعار مناسبة للطالبات، كذلك توفير أماكن مناسبة للجلوس والراحة في الأوقات البينية بين المحاضرات.

ويضم حرم فرع البنات بمدينة نصر، ثماني كليات تشمل طب البنات، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وطب الأسنان بنات، والدراسات الإنسانية للبنات، إضافة لكليات العلوم والتجارة والصيدلة والتربية للبنات‪.

كما تفقد، رئيس الجامعة، معرضا للملابس الجاهزة، بالمدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر، الذى تنظمه لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توفير كافة المنتجات المعروضة بأسعار تناسب الطالبات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه الجامعة من سبل الرعاية الاجتماعية والدعم للطالبات وكذلك الموظفين والعاملين، كما أن ذلك من شأنه الإسهام في تنمية روح المشاركة والتكافل الاجتماعي بين المنتسبين للجامعة، معربا عن سعادته بتتظيم المعرض، موجها الشكر للقائمين عليه.

ولفت المحرصاوي إلى أن الجامعة تسعى إلى تبنى كافة الأنشطة الاجتماعية التي تدعم الطلاب والطالبات، كما أن الجامعة بجميع فروعها بالقاهرة والأقاليم دأبت على استضافة العديد من المعارض التي توفر كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات والعاملون من ملابس وأحذية وإكسسوارات وغير ذلك بأسعار رمزية تناسب الجميع.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر

ترشيحاتنا

#محمد_رمضان يتصدر تويتر.. ومغردون: مش كل اللى يعمله خصمك ضدك

كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

الموقف يشتعل في مدينة منبج بين الجيش السوري وتركيا

رقية السادات: ممثل شهير كان سجانا لأبي في المعتقل .. فيديو

شقيق السادات يكشف أهم رسالة للراحل قبل توليه حكم مصر.. فيديو

الاتحاد يهزم الأهلي.. والأحمر يحسم دوري مرتبط السلة.. والزمالك خامسا

التعليم تستقبل طالبا اخترع سيارة تعمل بالماء والملح

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

السلطانة هيام: مستعدة لمشاركة محمد عادل إمام في السينما.. وهذه رسالتي للشعب المصري.. فيديو

احترس .. زيت شهير يسبب أضرارا خطيرة فى الجسم

أعلى 5 سيارات مبيعا في مصر 2018.. المرتبة الثانية مفاجأة

بعد أغنية لدغته كوبرا.. 3 أسباب جعلت بشرى في مرمى هجوم محمد رمضان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو
شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية
رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟