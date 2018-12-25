رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة فى الكوبرى الجديد بقطاع فرع البنات بمدينة نصر تمهيدا لافتتاحه‪، حيث يستهدف الكوبري تخقيق السيولة والسهولة وتأمين دخول وخروج الطالبات بفرع البنات‪.‬



وخلال الجولة التفقدية استعرض رئيس الجامعة تنفيذ خطة الجامعة على أرض الواقع من تهيئة أجواء تعليمية وصحية مناسبة لبناته الطالبات، وذلك من حيث زيادة المساحات الخضراء حول الكليات وتزويد الكليات بالكافيتريات والمرافق الخدمية اللازمة.



وتأكد المحرصاوي من جودة المنتجات التي تقدمها الكافتيريات وصلاحيتها، وكذلك تقديم الخدمات كلها بأسعار مناسبة للطالبات، كذلك توفير أماكن مناسبة للجلوس والراحة في الأوقات البينية بين المحاضرات.



ويضم حرم فرع البنات بمدينة نصر، ثماني كليات تشمل طب البنات، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وطب الأسنان بنات، والدراسات الإنسانية للبنات، إضافة لكليات العلوم والتجارة والصيدلة والتربية للبنات‪.



كما تفقد، رئيس الجامعة، معرضا للملابس الجاهزة، بالمدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر، الذى تنظمه لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة ضرورة توفير كافة المنتجات المعروضة بأسعار تناسب الطالبات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه الجامعة من سبل الرعاية الاجتماعية والدعم للطالبات وكذلك الموظفين والعاملين، كما أن ذلك من شأنه الإسهام في تنمية روح المشاركة والتكافل الاجتماعي بين المنتسبين للجامعة، معربا عن سعادته بتتظيم المعرض، موجها الشكر للقائمين عليه.



ولفت المحرصاوي إلى أن الجامعة تسعى إلى تبنى كافة الأنشطة الاجتماعية التي تدعم الطلاب والطالبات، كما أن الجامعة بجميع فروعها بالقاهرة والأقاليم دأبت على استضافة العديد من المعارض التي توفر كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات والعاملون من ملابس وأحذية وإكسسوارات وغير ذلك بأسعار رمزية تناسب الجميع.