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حوادث

الحكم على 30 متهما بأحداث عنف المطرية .. غدا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:49 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا، حكمها على 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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