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محافظات

زراعة الشرقية تعقد ندوة إرشادية عن العفن الهبابي للمانجو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
المهندس علاء عفيفى
المهندس "علاء عفيفى" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد المهندس "علاء عفيفى" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم عقد ندوة إرشادية عن العفن الهبابى للمانجو للمزارعين المهتمين بزراعة المانجو والمهندسين المهتمين بهذا الشأن وذلك بناحية الكتيبة مركز بلبيس.

وأضاف "عفيفي" أنه تم خلال الندوة التعرف على العفن الهبابى وتأثيره على الأشجار وطرق مكافحتها وعلاجها بحضور الدكتور "حسن نبيل" من مركز البحوث الزراعية ومدير عام الإدارة العامة للمكافحة بالشرقية ورئيس قسم المكافحة البستانية 

كما تمت مناقشة أهم الأمراض التى تصيب المانجو خاصة العفن الهبابى وكيفية التعامل معها بالطرق العلمية الحديثة للوصول لأعلى إنتاجية بأقل تكاليف حسب برنامج المكافحة المتكاملة.

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