صحيفة ألمانية: قرارات ترامب الأخيرة تفتقد التأييد الشعبي

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن غالبية قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أعلن عنها في الأونة الأخيرة تحظي بتأييد بسيط من قبل جنرالات الجيش الأمريكي، وأعضاء مجلس الشيوخ.



ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، تصريحاته التي أدلي بها وقال فيها إن ترامب قد أقدم علي قرار"كارثي" في إشارة منه إلي إعلان سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية في اليومين الماضين، والذي لاقى انتقادات عدة، مضيفا أن ترامب نفسه يعلم جيدا أنه قد ارتكب خطأ.



وتطرقت الصحيفة إلي إعلان ترامب بتعيين نائب وزير الدفاع، باتريك شاناهان، للقيام بأعمال الوزير خلفا لجيمس ماتيس، الذي تقدم باستقالته علي خلفية قرار الانسحاب الأمريكي، والذي علق عليه العديد من السياسيون، حسبما ذكرت، بأنه يفتقر الخبرة السياسية والعسكرية، مضيفة أنه يصلح "للعمل الإداري".