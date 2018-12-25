النيابة الإدارية تطلق حسابا لها عبر إنستجرام

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تفعيل حساب رسمي لها علي تطبيق «إنستجرام»، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء تحت أسم « ap.gov.eg»
وقالت الهيئة في بيان لها، أنه تم تفعيل الحساب كوسيلة جديدة للوقوف على آخر أخبار النيابة أسوة بالموقع الرسمي للنيابة الإدارية و الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقالت الهيئة في بيان لها، أنه تم تفعيل الحساب كوسيلة جديدة للوقوف على آخر أخبار النيابة أسوة بالموقع الرسمي للنيابة الإدارية و الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.