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حوادث

النيابة الإدارية تطلق حسابا لها عبر إنستجرام

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:54 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
جودت عيد
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تفعيل حساب رسمي لها علي تطبيق «إنستجرام»، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء تحت أسم « ap.gov.eg»

وقالت الهيئة في بيان لها، أنه تم تفعيل الحساب كوسيلة جديدة للوقوف على آخر أخبار النيابة أسوة بالموقع الرسمي للنيابة الإدارية و الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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