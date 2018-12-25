النيابة الإدارية تطلق حسابا لها عبر إنستجرام

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تفعيل حساب رسمي لها علي تطبيق «إنستجرام»، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء تحت أسم « ap.gov.eg»



وقالت الهيئة في بيان لها، أنه تم تفعيل الحساب كوسيلة جديدة للوقوف على آخر أخبار النيابة أسوة بالموقع الرسمي للنيابة الإدارية و الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.