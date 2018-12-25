ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التعليم: جدي ووالدي لهما التأثير الأكبر في تكوين شخصيتي.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:16 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
محمد القاضي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منزل جده كان عبارة عن مكتبة كبيرة، معقبا: «جدي ووالدي لهما التأثير الأكبر في تكوين شخصيتي».

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، المُذاع عبر فضائية "المحور" :" والدي كان باحثا، وقضى حياته على المكتب وكان طول وقته يبحث في الكتب".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن والده كان يكتب الكتب الهندسة بأدوات التحبيرية بالساعات دون كلل أو ملل، مؤكدا: «حياته كلها كانت عبارة عن بحث».

ترشيحاتنا

الاتحاد يهزم الأهلي.. والأحمر يحسم دوري مرتبط السلة.. والزمالك خامسا

نقل مباراة الأهلي من جدة إلى مكة المكرمة بسبب يوفنتوس وميلان

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

بعد أغنية لدغته كوبرا.. 3 أسباب جعلت بشرى في مرمى هجوم محمد رمضان

هدايا الرئيس الأمريكي فى عيد الميلاد.. بينها هدية غامضة.. شاهد

رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

آخر كلمات الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده .. فيديو

وزير النقل داخل كابينة قطار من القاهرة إلى طنطا لمتابعة تطوير الإشارات.. صور

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة .. فيديو

بدون مضادات حيل لحماية طفلك من نزلات البرد والأنفلونزا

أعلى 5 سيارات مبيعا في مصر 2018.. المرتبة الثانية مفاجأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

صيادو بحيرة المنزلة: دي مصدر رزقنا وفيها خير كتير.. فيديو
شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو
شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟