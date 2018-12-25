وزير التعليم: جدي ووالدي لهما التأثير الأكبر في تكوين شخصيتي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منزل جده كان عبارة عن مكتبة كبيرة، معقبا: «جدي ووالدي لهما التأثير الأكبر في تكوين شخصيتي».



وأضاف "شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، المُذاع عبر فضائية "المحور" :" والدي كان باحثا، وقضى حياته على المكتب وكان طول وقته يبحث في الكتب".



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن والده كان يكتب الكتب الهندسة بأدوات التحبيرية بالساعات دون كلل أو ملل، مؤكدا: «حياته كلها كانت عبارة عن بحث».

