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أخبار العالم

مجلة أمريكية تعلن موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي
اتهمت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، السلطات الروسية بالاستعداد لشن هجوم على أوكرانيا فى القريب العاجل.

وسلطت المجلة الضوء على تصريحات بعض الخبراء السياسيين، الذين أكدوا على عمل موسكو فى الوقت الحالى لتوحيد صفوفها مع جمهورية ترانسنيستريا لإعلان الحرب ضد أوكرانيا.

وستستغل الحكومة الروسية حسب ما جاء فى المجلة الأمريكية، فترة عطلات رأس السنة للهجوم على كييف.

كما ذكر السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية فى كييف جون إي هيربست، أن ما فعلته روسيا مع أوكرانيا واحتجازها للبحارة الأوكرانيين يذكره بأحداث الاحتلال السوفيتى لأفغانستان عام 1979.

وأدانت المجلة الأمريكية السلطات الروسية بشكل صريح باعتبار احتجاز بحارة أوكرانيين أمر غير قانونى، وطالبت المجتمع الدولى فى الغرب بالوقوف لجانب كييف ضد "حربها مع موسكو".

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