اليوم.. الحكم على 30 متهماً بـأحداث عنف المطرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، حكمها على 30 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



